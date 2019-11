Seful Marinei americane a fost dat afara, dupa un dezacord cu Donald Trump

Spencer, caruia secretarul american al Apararii, Mark Esper, i-a cerut sa demisioneze, si-a confirmat plecarea intr-o scrisoare deschisa, in care il critica pe Donald Trump, comandantul suprem al fortelor armate americane."Eu nu impartasesc aceeasi intelegere a comandantului suprem (...) Recunosc prin prezenta incetarea functiei mele ca secretar american al Marinei", scrie Spencer in aceasta scrisoare publicata de presa americana.Cu cateva ore inainte, secretarul Apararii Mark Esper l-a indemnat pe Richard Spencer sa demisioneze din post, care este functie civila.Pierderea increderiiEsper "a cerut demisia secretarului Marinei Richard Spencer, dupa ce si-a pierdut increderea in el cu privire la lipsa sa de sinceritate privind conversatii cu Casa Alba in cazul (membrului) Navy Seal Eddie Gallagher", anunta Pentagonul.Esper este "profund tulburat de acest comportament", adauga Pentagonul.Edward Gallagher, un membru Navy Seals - o unitate de elita a Marinei -, a fost judecat cu privire la crime de razboi intr-un dosar foarte urmarit in Statele Unite.El a fost gasit, la 2 iulie, nevinovat de uciderea unui prizonier in Irak , in 2017, si a fost achitat de doua tentative de omor ale unor civili irakieni.Insa Gallagher a fost gasit vinovat de faptul ca a pozat alaturi de cadavrul unui tanar ucis, impreuna cu alti militari, o fotografie de natura sa "aduca prejudiciu fortelor armate", potrivit actului acuzarii.El a fost degradat cu un rang, o sanctiune care ii reducea solda si pensia. La 15 noiembrie, Donald Trump a anulat hotararea Marinei de a-l retrograda pe Gallagher.Departamentul Apararii l-a acuzat pe secretarul Marinei ca a propus - pe ascuns - Casei Albe un aranjament potrivit caruia, in cazul in care presedintia nu se amesteca in procedurile impotriva lui Gallagher, militarul se retrage fara sa fie exclus din Navy Seal.Richard Spencer nu ar fi comunicat aceasta pozitie secretarului Apararii.US Navy a lansat o procedura interna care poate conduce la o retragere a lui Edward Gallagher si a altor trei membri din aceeasi unitate a insignei distinctive Navy Seals - tridentul -, o sanctiune care ar echivala cu o excludere pur si simplu din SEALs."Cu toate onorurile"Insa interventia lui Donald Trump ...citeste mai departe despre " Seful Marinei americane a fost dat afara, dupa un dezacord cu Donald Trump " pe Ziare.com