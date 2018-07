Int-un interviu acordat, duminica, publicatiei Bild am Sonntag, inainte de summitul NATO, Stoltenberg a laudat angajamentul Germaniei de a majora contributiile in domeniul apararii, insa a adaugat ca se asteapta ca aceasta tara sa mareasca si mai mult bugetul.Seful NATO a reiterat faptul ca membrii aliantei si-au luat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru domeniul Apararii, obiectiv ce trebuie indeplinit pana in anul 2024.Cancelarul german Angela Merkel a anuntat ca Germania va majora cheltuielile in aceasta directie, insa nu a mentionat daca obiectivul de 2% din PIB va fi atins. Statisticile au aratat o crestere initiala de 1,5%.Stoltenberg a afirmat ca "1,5% nu este egal cu 2%", desi se asteapta ca Germania sa indeplineasca acest obiectiv in curand.Donald Trump a criticat in repetate randuri aliatii europeni, in special Germania, sustinand ca acestia trebuie sa aloce sume mai mari pentru aparare.Citeste si: Merkel: NATO ar trebui sa-si intareasca prezenta militara pe flancul de est, pentru a se putea apara de eventualele agresiuni ale Rusiei ...citeste mai departe despre " Seful NATO se ia de Germania: Trebuie sa dati mai multi bani! " pe Ziare.com