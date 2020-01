Seful Pentagonului nu a vazut dovezi concrete ca Iranul planuia sa atace 4 ambasade americane, asa cum sustinea Trump

Desi Esper a fost de acord cu Trump ca noi atacuri asupra unor ambasade americane sunt probabile, el a spus la emisiunea "Face the Nation" de pe CBS ca remarcile lui Trump de la Fox News nu s-au bazat pe dovezi specifice privind lovituri care sa vizeze patru ambasade, relateaza Reuters."Ceea ce presedintele a spus este ca probabil puteau exista atacuri suplimentare asupra ambasadelor. Impartasesc acest punct de vedere. Presedintele nu a invocat o dovada specifica in acest sens", a explicat Esper.Presat sa raspunda daca ofiterii din serviciile de informatii au oferit dovezi concrete in acest sens, el a replicat: "Eu nu am vazut niciuna referitoare la patru ambasade".Dupa ce au confirmat ca generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-o lovitura aeriana americana la Bagdad, oficiali ai administratiei de la Washington au afirmat ca s-a actionat din cauza unui risc iminent de atac asupra diplomatilor si militarilor americani din Irak si din regiune.Democratii si cativa republicani din Congres au pus sub semnul intrebarii justificarea atacurilor si au spus ca nu au avut parte de briefinguri adecvate, detaliate.Trump a sustinut, vineri, ca Iranul probabil a vizat ambasada SUA de la Bagdad si planuia sa atace patru ambasade ale SUA inainte ca Soleimani sa fie ucis intr-un atac american cu drona pe 3 ianuarie."Va vom spune ca probabil urma sa fie ambasada SUA de la Bagdad. Pot sa dezvalui ca eu cred ca ar fi fost vorba despre patru ambasade", a acuzat Trump in cadrul unui interviu pentru Fox News.Esper a precizat intr-un alt interviu la emisiunea "State of the Union" ca administratia avea "informatii excelente" ca un atac mai amplu asupra mai multor ambasade era probabil, dar ca putea impartasi aceste date numai cu asa-numitul "Grup al celor opt", format din lideri din Congres care sunt tinuti la curent cu informatii sensibile la care restul membrilor Congresului nu au acces.Insa presedintele Comisiei de Informatii a Camerei Reprezentantilor, democratul Adam Schiff, membru al "Grupului celor opt", a declarat ca grupul nu a fost informat privind posibile atacuri asupra a patru ambasade."Nu a fost nicio discutie in cadrul ...citeste mai departe despre " Seful Pentagonului nu a vazut dovezi concrete ca Iranul planuia sa atace 4 ambasade americane, asa cum sustinea Trump " pe Ziare.com