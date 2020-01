"Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti sa incheiem unul. Ceea ce ne-ar placea sa vedem ar fi o calmare a situatiei", a declarat Esper pentru CNN.Tensiunile intre SUA si Iran s-au amplificat dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac american la Bagdad vinerea trecuta. Soleimani, care conducerea forta de elita Quds insarcinata cu operatiunile externe ale Gardienilor Revolutiei, era considerat arhitectul strategiei Iranului in Orientul Mijlociu.Parlamentul iranian a adoptat marti in regim de urgenta o lege prin care califica toate fortele armate americane drept "teroriste" ca urmare a acestui atac.In timp ce principalii conducatori civili, religiosi si militari iranieni anunta iminenta unei razbunari teribile, apelurile la "dezescaladare" a tensiunilor americano-iraniene se multiplica pe plan international.Vezi si Trump si Iran, un siretlic periculos pentru a distrage atentia de la procesul de impeachment - comentariu EFE ...citeste mai departe despre " Seful Pentagonului: SUA nu vor un razboi cu Iranul, dar sunt pregatite! " pe Ziare.com