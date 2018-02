Intr-o serie de declaratii facute la postul public regional NDR, presedintele BfV, Hans-Georg Maassen, a afirmat ca a constatat ca, de la ambasada, se realizeaza "activitati de aprovizionare" care, din punctul sau de vedere, ar putea fi destinate programului de rachete si inclusiv programului nuclear nord-coreean, informeaza sambata EFE.Este vorba in general de componente denumite de "uz dublu", care pot fi folosite atat de industria civila, cat si de cea militara."Daca putem dovedi (ca se intampla astfel), ii vom pune capat", a avertizat Maassen, care a recunoscut totusi ca serviciul pe care il conduce nu poate garanta ca toate tranzactiile au fost identificate si evitate.In opinia sa, este o certitudine faptul ca Phenianul reuseste sa obtina material tehnologic pentru industria sa militara prin intermediul diverselor piete si cumparatori aflati in umbra.Potrivit informatiilor NDR, autoritatile germane au detectat miscari de acest gen in ultimii doi ani si in 2014 un diplomat nord-coreean a incercat sa intre in posesia unui monitor capabil sa masoare emisiile rezultate din fabricarea de arme chimice.Postul citat a difuzat si declaratia unui anchetator al ONU care a acuzat ca exista companii din China si Rusia care incalca embargoul comercial impus regimului de la Phenian si a atras atentia ca si in Occident exista astfel de scapari.Totodata, responsabilul ONU a acuzat Germania ca nu a raspuns solicitarilor de clarificare a activitatii ambasadei nord-coreene din Berlin, situatie cu care Maaben a sustinut ca nu era la curent. ...citeste mai departe despre " Seful serviciului german de informatii interne banuieste ca prin ambasada Coreei de Nord la Berlin se face trafic cu piese pentru rachete nucleare " pe Ziare.com