Seful Statului Major al armatei SUA: Daca Iranul va face miscari periculoase, atunci vom raspunde eficient

"Vom continua sa intindem mana partenerilor si prietenilor nostri in regiune pentru a ne asigura ca fac cauza comuna impotriva amenintarii iraniene", a spus el in cursul unei vizite in Golf."Cred ca vom avea resursele necesare pentru a impiedica Iranul sa ia masuri care vor fi periculoase. Vom fi capabili sa-i raspundem eficient", a adaugat inaltul responsabil militar american.Tensiunile dintre Washington si Teheran s-au accentuat odata cu decizia lui Donald Trump de a retrage SUA in luna mai a anului trecut din acordul incheiat in 2015 cu privire la programul nuclear iranian, iar apoi de a plasa in aceasta luna Gardienii Revolutiei islamice - corpul de elita al fortelor armate iraniene - pe lista organizatiilor teroriste straine.Administratia Trump a cerut, de altfel, luni, tarilor care importa petrol brut iranian sa puna capat achizitiilor de la 1 mai, in caz contrar riscand sa fie supuse sanctiunilor.