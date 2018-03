"Selmayrgate", scandal de nepotism la Bruxelles: Juncker si-a numit consilierul secretar-general al Comisiei Europene

Aceasta decizie duce cu gandul la nepotism si va creste neincrederea opiniei publice, spun membrii Parlamentului European, scrie Reuters.Inclusiv conservatorii lui Juncker au criticat numirea lui Martin Selmayr, care este seful staff-ului personal al lui Juncker, in functia de secretar-general al Comisiei Europene.Scandalul are deja si un nume: "Selmayrgate"."Sincer, ne-am facut singuri rau", a spus Francoise Grossetete, membru al Partidului Popularilor Europeni al lui Juncker, sustinand ca decizia de a-l numi pe Selamyr, luata in cadrul unei intalniri private din 21 februarie, le va da "apa la moara" euroscepticilor.Selmayr, un avocat german in varsta de 47 de ani, cunoscut ca un sustinator al integrarii europene, este privit atat cu admiratie, cat si cu frica de oficialii europeni.El se va ocupa de operatiunile cotidiene ale serviciului public al UE , care are 33.000 de angajati.Nigel Farage, care a sustinut iesirea Regatului Unit din UE, a spus ca numirea lui Selmayr reprezinta "un exemplu de nepotism" care arata ca Marea Britanie a facut bine ca a iesit din UE.Partidul Verzilor a amenintat ca va amana aprobarea bugetului Comisiei, iar grupul liberalilor a cerut ca Juncker sa anuleze decizia.Liderul liberalilor, fostul prim-ministru belgian Guy Verhofstadt, a facut referire la cazul compatriotului lui Juncker, Jacques Santer, a carui comisie a fost dizolvata in urma unui caz de nepotism."Daca Comisia lui Juncker nu are grija, ar putea avea aceeasi soarta", a scris, pe Twitter , Verhofstadt.Ombudsmanul European, institutia care examineaza plangeri cu privire la administrarea defectuoasa in institutiile si organismele Uniunii Europene, a spus ca a primit doua plangeri privind numirea lui Selmayr si ca le analizeaza.Ombudsmanul are puteri limitate, dar in trecut a criticat dur Comisia pentru probleme cum ar fi conflictul de interese.Juncker, un fost premier al Luxemburgului, si-a aparat decizia spunand ca este una pe care el si ceilalti 27 de membri ai comisiei au dreptul sa o ia. O asemenea decizie nu trebuie aprobata de Parlament si ar putea fi anulata de succesorul lui Juncker, care va fi ales de catre liderii nationali ai UE.Mandatu ...citeste mai departe despre " "Selmayrgate", scandal de nepotism la Bruxelles: Juncker si-a numit consilierul secretar-general al Comisiei Europene " pe Ziare.com