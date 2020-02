Un tribunal din Catania l-a pus sub acuzare pe Salvini pentru "abuz de putere si sechestrare de persoane", intrucat a blocat anul trecut timp de mai multe zile 116 migranti aflati la bordul unei nave a garzii de coasta italiene, asteptand un acord cu alte state ale Uniunii Europene care sa preia acest grup de migranti inainte de a permite debarcarea lor in Italia . El risca pentru aceasta 15 ani de inchisoare."Nu voi merge in acea sala de tribunal pentru a ma apara, voi merge sa revendic cu mandrie ceea ce am facut", a spus Salvini miercuri in timpul dezbaterii in Senat, reafirmand ca "datoria" sa ca ministru de interne era sa apere granitele Italiei."Adversarii trebuie invinsi la urne, nu in tribunale", a mai spus Salvini, indepartat de la putere dupa ce formatiunea Miscarea 5 Stele, care a fost partenerul Ligii in precedentul guvern, a format o alta coalitie cu Partidul Democrat, de stanga.Dupa ce s-a remarcat prin masurile impotriva migratiei ilegale si a intrat in conflict cu Bruxelles-ul pe aceasta tema si pe chestiuni economice, Salvini a ramas un politician foarte popular in Italia si aspira sa revina la putere. Dar aceasta inculpare si o posibila condamnare i-ar putea compromite parcursul politic. ...citeste mai departe despre " Senatul italian i-a ridicat imunitatea lui Matteo Salvini, pentru a putea fi judecat. Risca 15 ani de inchisoare " pe Ziare.com