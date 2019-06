Camera inferioara a legislativului rus, Duma, votase deja aceasta suspendare pe 18 iunie.Proiectul de lege pentru suspendarea participarii la tratat a fost prezentat legislativului de catre presedintele Vladimir Putin , care acum mai trebuie doar sa promulge actul normativ pentru ca acesta sa intre in vigoare.Conform legii, presedintele Vladimir Putin poate repune in vigoare tratatul in cazul in care SUA isi schimba pozitia.Washingtonul acuza Moscova de incalcarea pactului prin dezvoltarea noii sale rachete Novator 9M729 (SSC-8, in codificarea NATO ), fapt negat de Moscova, care sustine ca noua racheta nu depaseste raza de actiune de 500 km, reprosand la randul sau SUA desfasurarea de elemente ale scutului antiracheta in Europa Citeste mai multe despre Tratatul INF: NATO cere Rusiei sa distruga noua racheta, avertizand ca vor exista represalii.SUA au anuntat in februarie ca se retrag din tratat in urma refuzului Moscovei de a renunta la racheta Novator 9M729, o decizie similara venind la scurt timp din partea Rusiei, care a asigurat totusi ca, desi se retrage din INF, nu va desfasura rachete cu raze cuprinse intre 500 si 5.500 de kilometri (limitele prevazute de acest tratat) nici in partea europeana a Rusiei si nici in alte zone ale lumii, atat timp cat nici Washingtonul nu va desfasura astfel de rachete. ...citeste mai departe despre " Senatul rus a aprobat suspendarea tratatului INF: Ce urmeaza " pe Ziare.com