Uniunea Europeana a cerut raspicat Serbiei anularea oricaror acorduri comerciale bilaterale cu alte state daca doreste aderarea, liderii blocului comunitar declarand ca si-ar dori sa vada o aliniere mai rapida a Belgradului la politicile UE , scrie Bloomberg.Oficialii sarbi au ignorat criticile si vor semna un acord pentru aderarea la Uniunea Economica Eurasiatica pe 25 octombrie.Planul nu este "o piedica pentru integrarea europeana", a declarat ministrul sarb al Comertului, Rasim Ljajic. Avertismentul Comisiei Europene nu va afecta "decizia Serbiei de a incheia acest acord cu Moscova", a adaugat el.Liderii UE au indicat faptul ca si-ar dori sa vada mai multe angajamente ale Serbiei in vederea aderarii, mai ales avand in vedere rezultatele celui mai recent raport privind progresele statului, care arata ca Serbia a facut progrese modeste in vederea alinierii politicilor externe si de securitate cu cele europene.Liderii sarbi au declarat faptul ca apartenenta la UE este o prioritate, un obiectiv pe care sa-l atinga pana la jumatatea deceniului viitor. In acelasi timp, statul are legaturi istorice si religioase cu Rusia , care ii ajuta sa impiedice recunoasterea internationala a Kosovoului.Totodata, Rusia a donat avioane de vanatoare si tancuri liderilor sarbi, inclusiv presedintelui Aleksandar Vucic, acestia vizitand frecvent Moscova.