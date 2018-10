Seul: Coreea de Nord ar detine intre 20 si 60 de arme nucleare, conform serviciilor de informatii

Ministrul Unificarii din Coreea de Sud Cho Myoung-gyon a declarat luni in fata parlamentului ca estimarile privind arsenalul nuclear din Coreea de Nord, ar fi intre 20 si 60 de bombe. El a raspuns la o intrebare a unui parlamentar, spunand ca informatiile provin de la seviciile de informatii. Serviciul National de Informatii, principala agentie de spionaj din Coreea de Sud, nu a comentat informatia, relateaza AP.Cho ar fi dezvaluit neintentionat informatiile. Ministerul Unificarii a transmis marti ca declaratiile lui Cho nu inseamna ca tara sa ar accepta Coreea de Nord ca stat nuclear, sugerand ca eforturile diplomatice ale Seulului de a determina nordul sa renunte la programul sau nuclear vor continua.Evaluarea sud-coreeana cu privire la arsenalul nordic nu este mult diferita de estimarile civile din afara bazate in mare masura pe cantitatea de materiale nucleare despre care se crede ca Nordul a produs-o.Conform rapoartelor guvernului sud-coreean, se crede ca Nordul a produs 50 de kilograme de plutoniu armat, suficient pentru cel putin opt bombe. Cercetatorii de la Universitatea Stanford, inclusiv fizicianul nuclear, Siegfried Hecker, care a vizitat instalatia de centrifugare din Coreea de Nord de la Nyongbyon in 2010, a declarat la inceputul acestui an ca se estimeaza ca Phenianul are un stoc de 250-500 de kilograme de uraniu imbogatit, suficient pentru 25-30 de dispozitive nucleare.Potrivit The Telegraph, Coreea de Nord a anuntat ca va isi distruge arsenalul nuclear in schimbul declararii oficiale a sfarsitului razboiului coreean de catre SUA, spunand ca un tratat de pace nu ar trebui sa fie o "moneda de schimb".Citeste si: Trump zice ca el si Kim Jong Un s-au "indragostit" si ca primeste niste "scrisori magnifice" de la liderul coreean.Nordul a cerut zeci de ani ca SUA sa declare oficial incheierea conflictului din anii 1950-1953 care s-a incheiat doar cu un armistitiu, spunand ca o declaratie oficiala ar pune capat tensiunilor din Peninsula Coreeana.La summitul de luna trecuta cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca este dispus sa distruga complexul nuclear de la Yongbyon daca Washingtonul va lua "masurile corespunzatoare". ...citeste mai departe despre " Seul: Coreea de Nord ar detine intre 20 si 60 de arme nucleare, conform serviciilor de informatii " pe Ziare.com