Sfatul lui George Friedman pentru Romania: Pentru a fi parte a unei aliante militare, mai intai trebuie sa aveti o armata pe masura

George Friedman a facut o analiza a statelor din jurul Marii Negre, in contextul in care, potrivit acestuia, situatia de securitate la Marea Neagra nu s-a ridicat la un nivel foarte inalt pe scara de interese a SUA pentru a aduce aici forte semnificative, "iar apoi americanii nu ii vor provoca pe rusi."Analistul a aratat ca Romania este acum intr-o pozitie in care trebuie sa ia in considerare ceea ce multi lideri de la Bucuresti nu prea vor sa inteleaga, o politica independenta."Pentru a fi parte a unei aliante militare si sa va bazati pe ea, mai intai trebuie sa aveti o armata pe masura. Daca vreti sa va bazati pe aliante politice, atunci puteti sa va ganditi sa ii trimiteti pe politicieni sa lupte pe front", a evidentiat George Friedman.Citeste si: George Friedman: Rusia este o superputere intr-o noua realitate, care nu este un nou razboi receSituatia Rusia- Turcia "Rusii nu sunt pregatiti sa se angajeze intr-o operatiune navala in Marea Neagra care sa ii aduca pe americani in zona, vor face tot posibilul pentru a nu ii provoca pe americani....Rusii nu vor nici sa intre intr-un conflict cu Turcia pentru zona Marii Negre, pentru ca ei spera ca se va intampla un miracol, o intelegere ruso-turca. Iar turcii inteleg foarte bine un singur lucru in aceasta zona: daca rusii sunt acasa, americanii stau si ei acasa", a spus George Friedman, citat de Agerpres.Afirmatiile au fost facute la prelegerea cu tema "Perspectiva SUA asupra NATO si a Marii Negre" pe care a sustinut-o la conferinta "Emerging Importance o Wider Black Sea Area Security", organizata de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.Analistul american, fost presedinte fondator si al agentiei Stratfor de prognoza geopolitica, a subliniat ca principalii actori de securitate in zona Marii Negre sunt Rusia, Turcia si Statele Unite ale Americii."Niciuna dintre puteri nu-si doreste un conflict"George Friedman a aratat ca niciuna dintre cele trei forte reprezentative in zona Marii Negre nu isi doreste un conflict in zona, fiind mai preocupata de alte zone de interes. In acest context, el a tinut sa sublinieze ca SUA nu au ...citeste mai departe despre " Sfatul lui George Friedman pentru Romania: Pentru a fi parte a unei aliante militare, mai intai trebuie sa aveti o armata pe masura " pe Ziare.com