Shinzo Abe, primul premier japonez care vine in Romania

"Voi extinde granitele diplomatiei japoneze, confirmand in acelasi timp coordonarea noastra stransa asupra problemei Coreii de Nord si altor chestiuni presante cu care se confrunta comunitatea internationala", a declarat, vineri, Shinzo Abe la o intalnire intre reprezentantii Guvernului si coalitia aflata la putere la Tokyo.Premierul japonez planificase sa viziteze Estonia in timpul unui turneu in Europa in iulie anul trecut, insa s-a intors in Japonia in urma ploilor torentiale abatute asupra insulelor Kyushu.Bulgaria si-a inceput luni mandatul in presedintia prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va detine in prima jumatate a acestui an.Detaliile vizite premierului Abe in Romania inca nu au fost facute publice.Citeste si:Premierul Japoniei a convocat alegeri anticipate - atentia ramane pe Coreea de NordJaponia se inarmeaza de frica unui razboi pornit de Coreea de Nord