Shinzo Abe vine sa ne reaminteasca de Japonia uitata

Inceputul anilor '80 situa Romania la un nivel ridicat al datoriilor (peste 9 miliarde de dolari) si fara surse valutare, ca urmare a efectelor crizei globale, cauzata de pretul titeiului; marile banci de pe Wall Street, (cei mai importanti dintre finantatori) au sperat ca Ceausescu sa nu declare "default" (adica incapacitate de plata), ci sa ajunga la o intelegere privind restructurarea datoriilor si prelungirea scadentelor de plata.Pentru Ceausescu nu a existat o astfel de optiune si a preferat sa declare "default", pentru a nu se afla "la mana bancherilor". Astfel, Romania a intrat intr-un regim de plata accelerata a datoriilor, pana in 1989.Bancherii de pe Wall Street nu au uitat nebunia Romaniei lui Ceausescu si, formal, Romania a avut dificultati uriase sa isi reia finantarea dupa 1989, desi la sfarsitul anului 1989, cand a cazut regimul comunist, la BNR in rezerva era un plus de doua miliarde de dolari (Romania era atractiva la finantare, adica).Numai ca nimeni nu voia sa riste un nou imprumut acordat unei astfel de tari. Singura posibilitate de finantare pentru Romania era extrem de dureroasa si presupunea incheierea unui acord stand-by cu FMI , care sa "certifice" pentru investitorii privati faptul ca Bucurestiul isi schimbase comportamentul rebel.O mana intinsa de japonezi lui IsarescuSi, astfel, tara noastra a intrat intr-un cerc vicios: pentru a avea acces la finantari internationale trebuia sa derulam acordul stand-by cu FMI, iar pentru a derula acordul respectiv, o conditie de baza era obtinerea unei finantari private complementare.Pentru a iesi din acest cerc vicios, Romania a sondat terenul prin mai multe canale, incercand sa obtina cel mai bun rating posibil; si cei care ni l-au acordat au fost, surpriza!, tocmai indepartatii japonezi: Romania a efectuat, la 8 mai 1996, pe piata japoneza de capital cea mai mare emisiune de obligatiuni din istoria tarii de pana atunci, in valoare de 52 miliarde yeni (495 milioane dolari), cu scadenta de 3 ani.Managerul principal al operatiunii a fost Nomura Securities, cea mai mare firma de brokeraj din lume, iar banca comisionara este banca japoneza Long Term Credit Bank. Imprumutul a fost semnat, din partea romana, de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu .