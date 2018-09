Aceasta decizie a fost anuntata miercuri, la scurt timp dupa ce Consiliul de Ministri s-a reunit la Sofia pentru a sustine o motiune a ministrului Apararii Krasimis Karakachanov, prin care acesta cere sustinerea Ungariei in cazul unui vot privind activarea articolului 7, relateaza Balkan Insight.Motiunea a fost sustinuta de vicepremierul si liderul Frontului National al Salvarii, Valeri Simeonov, si de ministrul Mediului, Neno Dimov."Guvernul bulgar va apara Ungaria! Am protejat mereu interesele nationale ale Bulgariei si sunt de parere ca fiecare tara din Uniune are dreptul de a isi mentine identitatea nationala", a scris Karakachanov pe Facebook, in urma intalnirii, adaugand ca decizia este unanima.Peste doua treimi din membrii Parlamentului European sustin declaratia potrivit careia Ungaria "risca sa incalce" valorile de baza ale Uniunii Europene, inclusiv independenta judiciara, libertatea academica si libertatea de exprimare."Este gresit sa sanctionam Ungaria. Este un alt pas in directia divizarii Europei", a declarat liderul Partidului Socialist din Bulgaria, Kornelia Ninova, pe 14 septembrie.Saptamana trecuta, si premierul ceh Andrej Babis a declarat ca guvernul sau sustine Ungaria. Si Polonia, impotriva careia Comisia Europeana a lansat in decembrie procedura de activare a articolului 7, a anuntat de asemenea ca va sustine Ungaria.Citeste siNorica Nicolai (ALDE): Sanctionarea Ungariei este o greseala si un dublu standard. Si in Italia e derapajReactia Ungariei dupa decizia dura din PE: O razbunare meschina a politicienilor pro-imigratie. Vom contesta hotarareaEra nevoie demult de un cartonas rosu pentru Ungaria, dar cheia sunt baniiUngaria a vazut cartonasul rosu. Urmeaza Romania!Prima tara UE care anunta ca va bloca orice sanctiuni ale Bruxelles-ului impotriva Ungariei ...citeste mai departe despre " Si Bulgaria se opune sanctionarii Ungariei prin activarea articolului 7 " pe Ziare.com