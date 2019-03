"Va fi emisa o ordonanta executiva prin care vor fi suspendate zborurile avioanelor 737 Max 8 si 737 Max 9 (...) ", a declarat Donald Trump, citat de CNN.Administratia Federala pentru Aviatie din SUA si compania Boeing "au ajuns la un acord privind aceasta masura", a precizat presedintele SUA.Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti seara, suspendarea zborurilor avioanelor Boeing 737-8 Max si 737-9 Max in spatiul Uniunii Europene.Un avion de tip Boeing 737 Max 8 s-a prabusit duminica in Etiopia, iar toate cele 157 de persoane aflate la bord au murit. Este al doilea avion de acest tip care se prabuseste in ultimele cinci luni.Marea Britanie, China Germania , Etiopia, Singapore, Australia , Indonezia si Malaysia au suspendat zborurile avioanelor Boeing 737 Max 8.Potrivit expertilor, pilotii probabil au avut dificultati in dezactivarea unui sistem automat care impiedica intrarea in picaj a avionului. Compania Boeing analizeaza posibilitatea actualizarii dispozitivului software care coordoneaza acest sistem.Citeste si:Topul companiilor cu cele mai multe avioane Boeing 737 Max 8, modelul care s-a prabusit in Etiopia si IndoneziaChina a consemnat la sol toate avioanele Boeing 737 MAX 8, dupa tragedia aviatica din EtiopiaMarea Britanie interzice toate zborurile cu Boeing 737 MAX 8 in spatiul sau aerianBoeing va face modificari la avioanele 737 Max 8, dupa doua prabusiri in ultimele 6 luniBoeing 737 Max: Rezultatul unui compromis ...citeste mai departe despre " Si Statele Unite suspenda zborurile avioanelor Boeing 737 Max " pe Ziare.com