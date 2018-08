Sincronizarea ceasurilor - varianta Kremlinului dupa intalnirea istorica Merkel-Putin

Cei doi lideri au discutat sambata, in cadrul unei intrevederi la Schloss Meseberg, langa Berlin, despre o serie de subiecte de interes international, cum ar fi conflictele din Ucraina si Siria, situatia refugiatilor sirieni sau proiectul unui gazoduct submarin care a atras opozitia SUA si mai multor tari UE Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a sustinut ca intrevederea, care a durat trei ore, a fost "foarte serioasa si detaliata", informeaza agentia de stiri Tass."Nu a existat niciun obiectiv de a ajunge la un acord. A fost o discutie utila de sincronizare a ceasurilor in ceea ce priveste o serie de chestiuni urgente", a adaugat Peskov.Intrevederea bilaterala, care s-a desfasurat la Schloss Meseberg, un palat in stil baroc aflat la aproximativ 65 de kilometri nord de capitala germana, a fost prima reuniune intre liderii de la Berlin si Moscova care are loc in Germania dupa anexarea de catre Rusia a regiunii Crimeea, in urma cu patru ani.Niciun acord intre Merkel si Putin la primul summit din ultimii 4 aniNord Stream 2 este un proiect pur comercialCei doi lideri au afirmat ca Nord Stream 2 este un proiect pur comercial, a declarat Peskov, adaugand ca "din acest motiv este necesar sa fie luate masuri impotriva unor posibile atacuri anticoncurentiale si ilegale din partea unor parti terte"."Putin si Merkel au fost de acord ca ar fi absolut gresit ca cineva sa politizeze proiectul", a precizat oficialul rus.Chiar inainte de intrevedere, cancelarul german a subliniat ca Ucraina ar trebui sa continue sa joace un rol in tranzitul gazului rusesc spre Europa si a salutat discutiile pe aceasta tema intre Moscova, Kiev si Uniunea Europeana, iar liderul de la Kremlin a declarat ca "Nord Stream 2 este exclusiv un proiect economic si nu elimina posibilitatea continuarii tranzitului de gaz rusesc pe teritoriul Ucrainei".Ucraina si unele tari din estul Uniunii Europene, cat si Statele Unite se opun construirii gazoductului submarin Nord Stream 2, sustinand ca proiectul va submina eforturile de contracarare a agresivitatii Rusiei si va amplifica dependenta Europei de hidrocarburile rusesti.Gazoductul submarin Nord St ...citeste mai departe despre " Sincronizarea ceasurilor - varianta Kremlinului dupa intalnirea istorica Merkel-Putin " pe Ziare.com