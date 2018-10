Nava era andocata in acest doc plutitor pentru reparatii capitale si urma sa revina in serviciu in anul 2021, informeaza Reuters.Maria Kovtun, guvernatorul regiunii Murmansk, in zona arctica a Rusiei, a declarat ca a fost demarata o operatiune de salvare, fiind evacuate 71 de persoane.Anchetatorii, care au deschis o investigatie privind presupuse incalcari ale regulilor de siguranta, au transmis ca o persoana este data disparuta, iar alte patru sunt tratate pentru hipotermie, dupa ce au cazut in apa.Alexei Rakhmanov, seful companiei United Shipbuilding Corporation, a declarat pentru agentia Tass ca puntea si carena navei au fost avariate, precizand insa ca zonele vitale ale navei nu au fost afectate.Se pare ca incidentul a fost provocat de o pana de curent care a cauzat umplerea cu rapiditate a tancurilor cu apa ale docului, astfel ca instalatia s-a scufundat, au transmis reprezentantii companiei.In 2017, cand nava Amiral Kuznetov a trecut prin Marea Manecii, Michael Fallon, ministrul britanic al Apararii de la acel moment, a declarat ca singurul portavion al Rusiei este "darapanat".Oficialul a mai afirmat atunci ca Amiral Kuznetov este "o nava de rusine a carei misiune a extins suferinta poporului sirian".Portavionul cu greutatea de 58.000 de tone si lungimea de 304,5 metri a intrat in flota in anul 1990. Nava dezvolta 200.000 de cai putere si atinge viteza de 30 de noduri. Portavionul Amiral Kuznetov poate transporta 24-26 de avioane de vanatoare si 12 elicoptere, fiind dotat cu sisteme antinavale si antiaeriene. Nava are echipaj propriu format din 1.300 de membri si echipaj aeronautic de 660 de persoane.Citeste si Un Suhoi rusesc a cazut... ca MiG-ul! Este al doilea avion care ajunge in mare incercand sa aterizeze pe portavionul Kuznetov ...citeste mai departe despre " Singurul portavion al Rusiei a fost avariat dupa ce o macara s-a prabusit pe uriasa nava " pe Ziare.com