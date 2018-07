Situatie dificila pentru Angela Merkel: Trei tari neaga ca au incheiat acordul de reprimire a migrantilor din Germania

Pe plan intern, Angela Merkel este presata de timp in chestiunea migrantilor. Ea a primit termen limita pana la 1 iulie din partea ministrului sau de interne pentru a stopa fluxul de migranti in Germania, in caz contrar riscand o posibila cadere a guvernului sau.Sambata, cu o zi inainte de o reuniune cruciala pentru salvarea Guvernului, Angela Merkel a anuntat liderii partidelor din cadrul coalitiei de guvernamant ca are un plan pentru reducerea migrantilor si ca a incheiat acorduri cu 14 tari pentru intoarcerea rapida a migrantilor care incearca sa intre in Germania.Pe aceasta lista se aflau Spania si Grecia , dar si Cehia, Polonia si Ungaria, dar nu se afla Italia La scurt timp dupa anuntul facut de Angela Merkel, Praga, Budapesta si Varsovia, care se opun primirii de migranti, au dezmintit ca s-au inteles cu Berlinul."Asa cum am spus joi in Consiliul European, Germania nu ni s-a adresat si nu voi semna acest acord", a spus premierul ceh Andrej Babis intr-un comunicat, adaugand, citat de News.ro, ca "Nicio negociere Cehia si Germania in aceasta problema nu a avut loc".De asemenea, o purtatoare de cuvant a premierului ungar Viktor Orban, Bertalan Havasi, a subliniat ca pozitia tarii sale ramane "neschimbata din 2015". "Niciun solicitant de azil nu poate sa patrunda pe teritoriul ungar, daca acest solicitant de azil a intrat in Grecia sau alt stat membru", a spus aceasta, citata de News.ro.La fel, Varsovia sustine ca nu a semnat niciun acord privind repatrierea de solicitanti de azil, a transmis sambata un purtator de cuvant al Ministerului de Externe, relateaza Reuters, citata de Agerpres. "Nu exista niciun nou acord privind primirea de solicitanti de azil din tari din UE , putem confirma acest lucru, la fel ca Cehia si Ungaria", a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al Ministerului de Externe polonez, Artur Lompart.In replica, un purtator de cuvant german a dat asigurari ca cehii "s-au declarat pregatiti sa negocieze un acord" in vederea unei mai bune cooperari in trimiterea unor migranti inregistrati in Cehia si a declarat ca "ia cunostin ...citeste mai departe despre " Situatie dificila pentru Angela Merkel: Trei tari neaga ca au incheiat acordul de reprimire a migrantilor din Germania " pe Ziare.com