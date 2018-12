Socialistii isi aleg, sambata, candidatul la sefia Comisiei Europene. Cine este Frans Timmermans

Timmermans sper sa ii succeada in functie actualului presedinte al CE, Jean-Claude Juncker, dupa alegerile care vor avea loc in luna mai, relateaza DPA.Cel mai apropiat rival al sau, conservatorul german Manfred Weber, din partea Partidului Popular European (PPE, de centru-dreapta), spera, de asemenea, sa devina presedinte al CE.Cine este Frans TimmermansFost ministru de externe al Olandei, candidatul socialistilor europeni la conducerea Comisiei Europene are o mare ambitie politica, cu toate ca familia sa politica si-a pierdut din influenta.Nepot de mineri nascut la Maastricht pe 6 mai 1961, Timmermans este considerat unul dintre cei mai stralucitori membri ai echipei formate de Jean-Claude Juncker, scrie AFP, intr-un text in care face portretul candidatului pentru sefia CE.Numit prim-vicepresedinte, el are imaginea omului puternic al "comisiei politice" dorite de luxemburghezul Juncker.Jean-Claude Juncker a intarit aceasta impresie in discursul sau in fata Parlamentului European la investirea echipei sale, pe 22 octombrie 2014."Presedintele sunt eu, dar i-am delegat o parte insemnata a prerogativelor mele prim-vicepresedintelui. Frans Timmermans este mana mea dreapta si sper ca va fi si mana mea stanga", spunea atunci Jean-Claude Juncker.Realitatea puterilor lui Frans Timmermans a suscitat rapid multe semne de intrebare."S-a tot spus si scris despre mine: Timmermans nu are nimic de facut, Timmermans este responsabil cu cochilii goale", a marturisit el, intr-un interviu acordat AFP la cateva luni dupa preluarea functiei.Responsabil pentru relatii interinstitutionale, stat de drept si Carta drepturilor fundamentale, Frans Timmermans sufera de pe urma faptului ca este lasat in umbra.Bonomia aratata in conferintele de presa de acest diplomat poliglot nu a reusit sa mascheze un anumit disconfort, au marturisit in discutii private mai multi membri ai Comisiei. Desemnarea francezului Michel Barnier drept negociator-sef pentru Brexit a fost primita ca o umilinta, au explicat ei."Timmermans este vicepresedinte al Comisiei. El are alte lucruri de facut", explica la acea vreme Jean-Claude Juncker intr-o declaratie pentru cotidianul belgian Le Soir.A de ...citeste mai departe despre " Socialistii isi aleg, sambata, candidatul la sefia Comisiei Europene. Cine este Frans Timmermans " pe Ziare.com