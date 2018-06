Luand in considerare ca noul guvern italian - care reuneste Liga (extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) - are exigente diverse in ceea ce priveste promisiunile facute electoratului si prioritatile bugetare, Soros considera ca executivul condus de Giuseppe Conte "ar putea cadea, declansand alegeri la sfarsitul anului sau la inceputul anului viitor", intr-o scrisoare publicata duminica in Corriere della Sera."Rezultatul viitoarelor alegeri va depinde mult de felul in care UE va reactiona la instabilitate in Italia. In Europa , exista o tendinta de a profita de fiecare ocazie pentru a da o lectie Italiei", a apreciat el."Daca UE adopta aceasta linie, ea isi sapa propriul mormant, provocand o reactie negativa din partea electoratului italian, ceea ce ar putea oferi o majoritate si mai importanta" populistilor, spune el in continuare."UE face fata unui mare numar de probleme, dar Italia a devenit cea mai presanta, pentru ca ea ameninta valorile aflate la baza UE", avertizeaza miliardarul american nascut in Ungaria , in varsta de 87 de ani.Unul din principalele motive ale victoriei militantilor antisistem in Italia este problema migrantilor, care sosesc in numar mare in peninsula si sunt obligati sa ramana acolo din cauza reglementarilor europene care impun ca prima tara de primire sa aiba responsabilitatea lor, mai subliniaza Soros, sugerand o "compensatie financiara acordata de Europa Italiei pentru migrantii care sosesc acolo". ...citeste mai departe despre " Soros avertizeaza ca Italia a devenit cea mai mare problema a Europei: Au nevoie de ajutor, nu de lectii " pe Ziare.com