Soros investeste 1 miliard de dolari in lupta impotriva dictatorilor. Il include aici si pe Trump

"Supravietuirea societatilor deschise este amenintata si ne confruntam cu o criza si mai mare: schimbarea climatica" a spus el in cursul unui dineu pe care il ofera in fiecare an in marja Forumului economic mondial de la Davos.El a calificat acest proiect (Open Society University Network) ca fiind "cel mai important din viata sa", explicand ca toate universitatile din lume ar putea sa participe la el. Aceasta retea trebuie sa permita sa se atinga "locuri lipsite de educatie de calitate si cu populatii neglijate", a spus George Soros.Cunoscutul finantistul devenit filantrop a deplans faptul ca China, SUA si Rusia sunt in mainile unor "dictatori actuali sau in devenire" in timp ce "randurile conducatorilor autoritari cresc".Potrivit lui, "cel mai mare si cel mai inspaimantator regres" este in India, unde George Soros l-a acuzat pe premierul Narendra Modi de "creare a unui stat nationalist hindus".El i-a reprosat presedintelui american Donald Trump ca este "un escroc si un narcisist in ultimul grad", care "a provocat supraincalzirea" economiei americane. "O economie supraincalzata nu poate fi mentinuta multa vreme in fierbere", a avertizat Soros.La fel ca anul trecut, George Soros l-a criticat pe presedintele chinez Xi Jinping care, potrivit lui, vrea sa creeze "un nou tip de sistem autoritar si o noua fiinta umana care ar fi gata sa-si sacrifice autonomia pentru a evita problemele". El l-a acuzat pe presedintele chinez ca "exploateaza slabiciunile" omologului sau american.Nascut in Ungaria, intr-o familie de evrei care a fugit de persecutiile naziste, acest finantist - celebru pentru atacul sau speculativ impotriva lirei sterline in 1992 - a devenit o tinta pentru nationalisti si teoreticienii conspiratiei in Europa si in SUA.