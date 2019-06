Soros isi muta fundatiile in Europa de Vest, din cauza extremistilor in ascensiune

Oficiali ai magnatului fondurilor speculative si ai organizatiei caritabile, care cheltuieste circa un miliard de dolari pe an, au afirmat ca succesele electorale recente ale dreptei nationaliste au dus la o restrangere a spatiului pentru activismul independent ce a fost constatata anterior in Europa de Est, scrie Reuters.In sudul Frantei, fundatia a intervenit pentru a oferi fonduri asociatiilor locale pentru drepturile migrantilor si antidiscriminare, a caror finantare a fost inghetata cand partidul Marinei Le Pen, redenumit Adunarea Nationala, a preluat puterea in mai multe municipalitati.Cu un partid in Germania precum AfD (Alternativa pentru Germania), decis sa obtina rezultate in toamna la alegerile regionale din estul tarii, fundatia este pregatita sa intreprinda pasi similari, a afirmat Selmin Caliskan, director la noul sau birou din Berlin."Analizam acum posibilitatea de a avea un sprijin si un fond de solidaritate de urgenta pentru protagonistii din estul Germaniei care impartasesc valorile noastre", a explicat Caliskan."Cei care lucreaza acolo pe probleme de rasism, antisemitism, de ajutor pentru migranti si solicitanti de azil, oameni precum cei de la Crucea Rosie, toti sunt preocupati de faptul ca isi vor pierde finantarea", a adaugat ea.Extinderea sustinerii - ce include finantarea organizatiilor axate pe sprijinirea comunitatilor in zonele sarace din nordul Angliei care au votat puternic in favoarea Brexit - reflecta preocuparea ca Europa de Vest cedeaza si ea in fata ofensivei unor lideri nationalisti precum premierul ungar Viktor Orban.Fundatiile pentru o Societate Deschisa, care au aparut din incercarile lui Soros din anii 1980 de impulsionare a democratizarii in Ungaria , tara sa natala, au fost recent relocate din Budapesta, care a gazduit timp de trei decenii unul din sediile sale, ca urmare a preocuparilor ca nu vor mai putea functiona din cauza hartuirii de catre Guvern.Seful noului birou din Berlin, Goran Buldioski, isi aminteste cum numara panourile anti-Soros sponsorizate de guvernul ungar care aparusera ca ciupercile dupa ploaie de-a lungul drumului catre locul sau de munca in ultim ...citeste mai departe despre " Soros isi muta fundatiile in Europa de Vest, din cauza extremistilor in ascensiune " pe Ziare.com