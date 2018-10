Procurorii sustin ca sotia lui Benjamin Netanyahu ar fi decontat in mod fraudulos facturi in valoare totala de peste 100.000 de euro pentru mancare comandata de la restaurant sau de la firme de catering.Aceasta isi sustine in continuare nevinovatia, astfel ca o intelegere cu procurorii este greu de luat in calcul, informeaza Reuters.Daca va fi gasita vinovata, Sara Netanyahu risca o pedeapsa de pana la cinci ani de inchisoare.V.D. ...citeste mai departe despre " Sotia premierului Israelului este judecata pentru frauda si risca pana la 5 ani de inchisoare " pe Ziare.com