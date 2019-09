Spania va organiza noi alegeri in luna noiembrie: E a patra oara in 4 ani

"Tara este sortita sa organizeze noi alegeri la 10 noiembrie", a recunoscut marti Pedro Sanchez, dupa ce a fost primit de regele Spaniei, Felipe al VI-lea."Rezultatul consultarilor cu regele este clar: nu exista nicio majoritate in Camera Deputatilor care sa poata garanta formarea unui guvern", a adaugat socialistul care a castigat ultimul scrutin de la 28 aprilie, dar fara sa obtina majoritatea absoluta.Anterior, palatul regal anuntase ca suveranul nu va propune un candidat la functia de sef al Guvernului, deoarece niciunul "nu beneficiaza de spirjinul necesar pentru a obtine votul de incredere in Camera Deputatilor". Spania sufera de instabilitate de cand sistemul bipartit s-a spart, in 2015, odata cu intrarea in Parlament a radicalilor de stanga din Podemos si a liberalilor din Ciudadanos. Parlamentul este si mai fragmentat dupa emergenta formatiunii de extrema dreapta Vox la ultimele alegeri.Noul impas politic va conduce la dizolvarea automata a Parlamentului la 23 septembrie, data limita fixata pentru investirea unui sef al Guvernului, si convocarea celui de-al patrulea scrutin in patru ani.In iulie, Pedro Sanchez a esuat in obtinerea votului de incredere in Camera, in lipsa unui acord cu stanga radicala Podemos asupra unui guvern de coalitie.Discutiile cu Podemos au fost reluate intre timp, dar nu s-a iesit din impas. Stanga radicala a cerut constant sa faca parte din Guvern, dar socialistii le-au propus doar un simplu program comun.Partidul liberal Ciudadanos a venit cu o oferta surpriza de ultim moment, dar sortita esecului.Liderul Ciudadanos, Albert Rivera, a propus abtinerea in anumite conditii a formatiunii sale si a conservatorilor din Partidul Popular (PP) pentru a facilita investirea lui Pedro Sanchez.In schimb, el i-a cerut lui Sanchez sa se angajeze ca nu ii va gratia pe separatistii catalani daca vor fi condamnati de Curtea Suprema pentru rolul lor in tentativa de secesiune din 2017.De asemenea, el a reclamat ca socialistii sa se retraga din guvernul regional pe care l-au format in Navarra (nord) si sa se alieze cu dreapta pentru ca majoritatea lor sa nu mai depinda de partidul separatist basc Bildu.In toate cazurile, PP, ale carui voturi sunt esentiale pentru ca oferta sa devina realitate, a respins pr ...citeste mai departe despre " Spania va organiza noi alegeri in luna noiembrie: E a patra oara in 4 ani " pe Ziare.com