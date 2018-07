Spre deosebire de generatia millennials de mai peste tot, tinerii din Norvegia o duc foarte bine

Dar lucrurile stau foarte diferit pentru generatia millennials dintr-o tara din nordul Europei. Potrivit jurnalistilor de la BBC, Norvegia este singura mare economie europeana in care tinerii devin considerabil mai bogati.Norvegienii de 30 si ceva de ani au un venit mediu disponibil pe gospodarie de aproximativ 460.000 de coroane pe an, adica in jur de 56.000 de dolari. Asta inseamna o crestere de 13% in termeni reali in comparatie cu asa-numita Generatie X, din care fac parte oamenii nascuti intre 1966 si 1980, la aceeasi categorie de varsta.Intre timp, tinerii din SUA au cunoscut un declin de 5%, iar cei din Germania de 9%. Cel mai tare a fost afectata generatia millennials din sudul Europei, unde a fost resimtita cel mai acut criza economica din 2008, in cazul carora venitul disponibil s-a prabusit cu 30%.In Norvegia, rata somajului in randul tinerilor este destul de joasa, de 9,4%, comparativ cu media de 13,9% de la nivelul OCDE.Aleksander Aarnes,un tanar de 25 de ani din Oslo, lucreaza una sau doua ture pe saptamana intr-un supermarket, in timp ce se pregateste pentru o cariera de scriitor in domeniul teatrului muzical. Castiga aproximativ 1.700 de dolari pe luna, din care cheltuie jumatate cu chiria, transportul si facturile, iar restul pentru "orice altceva" ii place."Sunt foarte constient de situatia norocoasa in care ma aflu, nu trebuie sa fac prea multe sacrificii pentru a urma cariera pe ca mi-o doresc", spune Aarnes.Oystein, un analist de afaceri de 31 de ani care locuieste tot in Oslo, refuza sa isi dezvaluie numele intreg, explicand ca, "desi Norvegia este bogata, oamenii nu vor sa vorbeasa despre cat de bogati sunt ei personal". In ceea ce-l priveste, situatia sa financiara a fost de-a lungul timpului suficient de buna astfel incat sa-si fi cumparat un apartament cu doua camere la 27 de ani si sa plece frecvent in vacanta prin SUA si Asia O mare parte din acest stil de viata de invidiat se datoreaza cresterii economice rapide a tarii, alimentata de sectorul petrolier si de cel al gazelor naturale.Nu este insa vorba doar de cati bani face Norvegia, ci mai ales de cum ii administreaza, economisin ...citeste mai departe despre " Spre deosebire de generatia millennials de mai peste tot, tinerii din Norvegia o duc foarte bine " pe Ziare.com