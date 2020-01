Pentru a limita incalzirea globala la 1,5 grade Celsius, o limita impusa de IPCC (Comisia interguvernamentala pentru Schimbari Climatice), este esentiala neutralizarea carbonului pana la mijlocul secolului. Aceasta dorinta este de asemenea formulata in Acordul de la Paris semnat de 195 de tari, inclusiv de UE Decizia a fost anuntata de vicepremierul si ministrul pentru Tranzitia ecologica si provocarea demografica, Teresa Ribera, in cadrul conferintei de presa organizata dupa Consiliul de ministri in care s-a anuntat, de asemenea, infiintarea unei Adunari civice pentru schimbarea climatica, cu participarea tinerilor.Teresa Ribera a justificat acest angajament ferm citand "trei motive", precum justitia climatica, viitorul tarii care necesita un proiect de mediu pentru o transformare inclusiva, alaturi de responsabilitatea fata de provocarile generate de schimbarea climatica. ...citeste mai departe despre " Starea de urgenta climatica in Spania. Ce masuri anunta noul guvern pentru urmatoarele 100 de zile " pe Ziare.com