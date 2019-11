La reuniunea de vineri, ambasadorii celor 27 de state membre ale UE (fara Regatul Unit) au aprobat un text cu numele celor 27 de membri ai viitoarei Comisii Europene, care mai are nevoie si de votul favorabil al Parlamentului European, programat pentru miercuri.Intrucat Brexitul a fost amanat pana pe 31 ianuarie, in virtutea tratatelor europene Regatul Unit este obligat - la fel ca toate statele membre UE - sa numeasca un comisar european.Cum Londra nu a dat curs unei cereri in acest sens adresate de Comisia Europeana, aceasta a deschis pe 14 noiembrie o procedura de infringement impotriva Regatului Unit si a dat Londrei termen pana in aceasta vineri la miezul noptii sa raspunda favorabil, amenintand ca in caz contrar va avansa in aceasta procedura a carei ultima etapa este sesizarea Curtii de Justitie a UE.Guvernul britanic condus de Boris Johnson a transmis institutiilor europene o scrisoare in care mentioneaza ca, in conformitate cu normele preelectorale britanice, in mod normal nu se pot face numiri pentru posturi internationale inaintea unui scrutin, iar britanicii sunt chemati la urne pe 12 decembrie pentru alegeri legislative anticipate.Comisia Europeana a analizat acest raspuns si "considera ca Regatul Unit isi incalca obligatiile din Tratatul UE", a indicat executivul comunitar intr-un comunicat.Citeste mai multe despre:Adina Valean a trecut de Comisia de specialitate din Parlamentul EuropeanCE a deschis o procedura judiciara impotriva Marii Britanii pentru ca nu a propus un comisar europeanCand voteaza Parlamentul European noua Comisie condusa de Ursula von der Leyen ...citeste mai departe despre " Statele UE accepta ca noua Comisie Europeana sa fie investita fara comisar britanic, dupa ce Londra a refuzat sa faca o nominalizare " pe Ziare.com