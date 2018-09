Polonia a cerut in mod repetat prezenta militara americana cu statut permanent, de teama unui atac al Rusiei, manifestand disponibilitatea de a oferi doua miliarde de dolari pentru o astfel de baza. In Polonia sunt prezenti militari americani, in cadrul misiunii NATO , dar efectivele sunt in sistem de rotatie. Rusia a exprimat preocupare in legatura cu solicitarile Poloniei, avertizand ca extinderea NATO submineaza stabilitatea Europei.Donald Trump s-a intalnit marti dupa-amiaza, la Casa Alba, cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda."Polonia vrea sa faca o contributie majora pentru Statele Unite, cu obiectivul de a exista o prezenta militara americana in Polonia; in mod clar, vom discuta despre acest lucru", a declarat Donald Trump, citat de agentia Reuters."Analizam foarte serios aceasta posibilitate; stiu ca Poloniei ii place foarte mult aceasta idee, este un lucru pe care, da, in luam in considerare", a precizat Donald Trump."Sunt incantat sa spun ca alianta dintre natiunile noastre nu a fost niciodata mai puternica. In discutiile pe care le-am avut in aceasta dupa-amiaza, presedintele Duda si eu am convenit sa consolidam relatiile robuste in materie de aparare. Vom intensifica actiunile de cooperare militara, schimbul de informatii, apararea antiracheta, schimburile de tehnologie si misiunile de instruire militara", a spus Donald Trump.Citeste si:Polonia anunta ca inaugurarea sistemului antibalistic NATO e amanata doi aniRusia a montat rachete cu potential nuclear in Kaliningrad: Aproape toate tarile UE si NATO sunt in raza lor ...citeste mai departe despre " Statele Unite analizeaza posibilitatea unei prezente militare permanente in Polonia " pe Ziare.com