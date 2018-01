"Nu trebuie sa fim tacuti. Poporul din Iran isi cere libertatea", a adaugat diplomata americana, fara a mentiona cand ar putea avea loc aceste doua reuniuni.Ambasadoarea americana a respins cu fermitate afirmatiile unor lideri iranieni care au acuzat tari straine ca se afla in spatele manifestatiilor care au loc in tara de mai multe zile."Stim cu totii ca este complet fals. Manifestatiile sunt spontane in totalitate" si "au loc practic in toate orasele din Iran", a dat asigurari Nikki Haley."Libertatile inscrise in Carta Natiunilor Unite sunt atacate in Iran" si "comunitatea internationala are un rol" pe acest subiect, a afirmat de asemenea responsabilul american, justificand cererea sa pentru reuniuni de urgenta la ONU.In total, 21 de persoane, intre care noua in noaptea de luni spre marti, au fost ucise de la declansarea, pe 28 decembrie, la Machhad (nord-est) a unor manifestatii impotriva regimului iranian, din cauza dificultatilor economice. Manifestatiile s-au extins rapid in intreaga tara..@USUN Ambassador Haley: In these first days of 2018, nowhere is the urgency of peace, security, and freedom being more tested than in #Iran. It takes great bravery for the Iranian people to use the power of their voice against their government. pic.twitter.com/feHu152sGd- Department of State (@StateDept) January 2, 2018 ...citeste mai departe despre " Statele Unite cer o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate ONU pentru situatia din Iran: Nu trebuie sa fim tacuti " pe Ziare.com