Statuia Libertatii a fost inchisa, dupa ce administratia SUA a ramas fara bani: Simbolul libertatii se adanceste in intuneric

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a anuntat ca alaturi de Statuia Libertatii va fi redeschisa si Insula Ellis."Statul New York va redeschide Statuia Libertatii si Insula Ellis. Nu vom sta nepasitori cand acest simbol al libertatii se adanceste in intuneric", a scris Cuomo pe Twitter El a subliniat ca Statuia Libertatii este importanta pentru economie, dar nu doar atat. "Este un simbol al New York-ului si al valorilor noastre", a adaugat Andrew Cuomo.Potrivit NY Times, statul New York va plati aproximativ 65.000 de dolari pe zi din bugetul sau pentru turism pentru a acoperi costurile de operare pentru cele doua obiective turistice.Activitatile guvernului american au fost oprite in mod oficial in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce republicanii si democratii din Senat nu au reusit sa ajunga la un acord de ultim moment pentru continuarea finantarii bugetare, din cauza neintelegerilor majore legate de imigratie si securitatea la granite.Intr-o sedinta dramatica desfasurata noaptea tarziu, senatorii au blocat un proiect care prevedea prelungirea finantarii guvernului pana pe 16 februarie. Proiectul avea nevoie din sustinerea a 60 din cei 100 de senatori, dar doar 50 au votat in favoarea acestuia.Administratia SUA a ramas fara bani. Participarea lui Donald Trump la Forumul de la Davos - sub semnul intrebarii