Potrivit lui Macron, retragerea Marii Britanii din UE "trebuie sa ne faca sa reflectam". "Acest Brexit este posibil (...) pentru ca nu am schimbat suficient Europa noastra", a spus presedintele francez, intr-o declaratie inregistrata.El a mentionat pe de alta parte ca, desi Franta doreste o relatie stransa dupa Brexit cu Regatul Unit, acesta din urma nu se poate astepta sa fie tratat la fel ca atunci cand facea parte din UE."Nu poti fi si inauntru, si afara. Britanicii au ales sa plece din UE. Nu vor mai avea aceleasi obligatii, deci nu vor mai avea aceleasi drepturi", a mai punctat Macron, vineri seara, potrivit Reuters.In paralel, drapelul Uniunii Europene a fost inlaturat de pe sediul din Bruxelles al reprezentantei diplomatice britanice pe langa UE, transmite Reuters.Un barbat a scos capul pe o fereastra de la etajul unu al cladirii si a extras de acolo simbolul UE, drapelul albastru cu 12 stele galbene, lasand numai drapelul Union Jack, scrie agentia de presa.Odata cu iesirea din UE, vineri seara la ora 23:00 GMT, Regatul Unit va fi considerat de blocul comunitar drept o tara terta, astfel ca va fi schimbata si titulatura reprezentantei sale diplomatice pe langa UE. Acesta nu se va mai numi Reprezentanta Permanenta, ci Misiunea Regatului Unit pe langa UE (UK Mission to the European Union), careia unii ii spun deja 'UKmissEU'....citeste mai departe despre " Steagul UE a fost retras de britanici la Bruxelles. Emmanuel Macron spune ca Brexitul este "un soc, un semnal de alarma istoric" (Video) " pe Ziare.com