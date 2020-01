Jens Stoltenberg a convenit miercuri, intr-o convorbire telefonica cu presedintele american Donald Trump , ca Aliatii ar putea 'contribui mai mult la stabilitatea regionala' in Orientul Mijlociu, asa cum a cerut liderul de la Casa Alba, potrivit unui comunicat al organizatiei emis in aceeasi zi.'Cred cu fermitate ca cel mai bun mod de a combate terorismul international nu este intotdeauna sa fie desfasurate trupe NATO pentru operatiuni de lupta de anvergura', a declarat joi Stoltenberg pentru presa, citat de AFP.'Uneori, este ceea ce trebuie sa facem, dar cea mai buna cale este de a permite fortelor locale sa combata ele insele terorismul', a adaugat norvegianul.'Este exact ceea ce facem in Afganistan, ceea ce facem in Irak si, bineinteles, putem examina daca putem face mai mult in acest gen de activitati', a mai spus secretarul general al Aliantei.'Putem, de asemenea, sa facem alte lucruri', a continuat el, fara a dori 'sa speculeze' mai mult. 'Examinam diferite optiuni. Aceasta necesita un adevarat proces decizional in cadrul NATO' si al celor 29 de state membre, a mentionat Stoltenberg, adaugand ca 'trebuie sa discutam cu tarile din regiune'.NATO si-a suspendat sambata operatiunile de instruire a armatei irakiene, iar marti a anuntat ca o parte a personalului stationat in Irak va fi transferat temporar in alte tari, din ratiuni de securitate. ...citeste mai departe despre " Stoltenberg: NATO examineaza diferite optiuni privind o implicare suplimentara in Orientul Mijlociu " pe Ziare.com