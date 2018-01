Astfel, incepand cu data de 27 februarie, portiunea de sosea din fata ambasadei va purta numele lui Boris Nemtov, nimeni altul decat fostul lider al opozitie ruse care in urma cu trei ani a fost asasinat la cativa metri de Kremlin, informeaza BBC.Conform decomentului, adresa Ambasadei Federatiei Ruse din Washington se va schimba din " 2650 Wisconsin Avenue" in " 1 Boris Nemtsov Plaza".Decizia consilierilor municipali a fost aspru criticata de politicieni rusi si spun ca este "un truc murdar". Dmitry Novikov, unul dintre liderii Partidului Comunist, sustine ca prin aceasta hotarare "Statele Unite isi continua jocul de interferare in treburile interne ale Federatiei Ruse".In schimb, senatorul republican Marco Rubio spune ca "daca in fata ochilor vor vedea permanent indicatorul, iar toate scrisorile vor contine adresa ' 1 Boris Nemtsov Plaza', Kremlinul va intelege ca hartuirea si uciderea opozantilor nu vor trece neobservate".Boris Nemtov, unul dintre cei mai aprigi si virulenti contestatari ai lui Vladimir Putin , a fost impuscat mortal pe 27 februarie 2015, in centrul Moscovei, in apropiere de Kremlin. Politicianul liberal a fost impuscat de patru ori in spate de un barbat care a reusit sa fuga intr-o masina alba.Citeste si:Boris Nemtov, asasinat langa Kremlin, opozitia rusa reactioneaza: Putin are oceane de sange pe maini! (Video)Boris Nemtov, asasinat: Kremlinul explica de ce nu avea motiv sa il omoareLiderul opozitiei ruse, impuscat mortal in centrul Moscovei, langa Kremlin - Se temea ca Putin il va ucide ...citeste mai departe despre " Strada pe care se afla Ambasada Rusiei din Washington va purta numele lui Boris Nemtov, fostul lider al opozitiei de la Moscova " pe Ziare.com