Strainii care ajung in Rotterdam vor fi trimisi la cursuri despre diversitate si toleranta, ca sa inteleaga mai bine cum se traieste aici

"Nu exista cetateni A, B sau C. Trebuie sa ne acceptam unii pe altii ca egali. Aceasta trebuie sa se respecte si in cazul persoanelor transsexuale care au probleme la locul de munca, homosexualilor care vor sa mearga pe strada sambata noaptea tinandu-se de mana fara sa se confrunte cu comentarii sau violente", spune primarul liberal Bert Wijbenga.El este autorul unui plan denumit "Relaxeaza-te, acesta este Rotterdamul", prin care urmareste sa imbunatateasca acceptarea diversitatii si a tolerantei si are ca slogan: "Sa traim impreuna intr-un oras unde nu exista o majoritate!".Planul pentru un Rotterdam mai tolerant acorda o atentie speciala celor instalati recent in acest oras si cere ca 80% dintre straini sa participe la un "program de integrare" in cel mult sase luni de la inregistrarea lor in evidentele primariei.Dupa prima sentinta penala data saptamana trecuta intr-un caz de hartuire sexuala, primaria din Rotterdam a decis ca acest plan sa includa si protejarea lesbienelor, homosexualilor, trassexualilor si bisexualilor. "Vorbim despre LGBTI, dar si despre cetatenii din Rotterdam care au un handicap, o alta culoare a pielii sau anumite credinte religioase", explica primarul.In respectiva sentinta privind fapta de hartuire sexuala un barbat in varsta de 36 de ani a primit o amenda de 200 de euro, suspendata pana la o eventuala recidiva, judecatorul acceptand circumstantele personale ale acuzatului. Acesta din urma a abordat pe strada femei care mergeau impreuna cu cuvinte precum "hei, frumoaso, vino aici!" sau "frumoaso, ce draguta esti!".Femeile din acel grup nu au reclamat nimic autoritatilor, in schimb au facut-o agenti in civil pe care primariile din Rotterdam si Amsterdam i-au desfasurat pe strazile acestor orase tocmai pentru astfel de cazuri. Barbatul s-a aparat in fata instantei afirmand ca este singur si in cautarea unei prietene si ca nu stia ca cuvinte de genul celor folosite de el pot constitui un delict.Conform legislatiei olandeze, hartuirea unei persoane pe strada, inclusiv prin fluieraturi, se sanctioneaza cu o amenda de pana la 4100 de euro.