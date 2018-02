SUA acuza Rusia ca dezvolta arsenalul atomic, fabricand inclusiv o drona subacvatica termonucleara

"Rusia considera Statele Unite si Organizatia Tratatului Nord-Atlantic ( NATO ) drept principalele amenintari la adresa actualelor sale ambitii geopolitice", anunta Departamenul american al Apararii in raportul intitulat "Evaluare a Situatiei Nucleare"."Agentia americana pentru Informatii Militare (DIA) estimeaza ca Rusia detine in prezent un arsenal de 2.000 de bombe nucleare nonstrategice, inclusiv rachete cu raza scurta de actiune, bombe neghidate si dispozitive antinavale care pot fi lansate de bombardiere cu autonomie medie. De asemenea, DIA estimeaza ca Rusia are dispozitive nucleare antinavale, rachete antisubmarin si torpile", precizeaza raportul.Specialistii Pentagonului confirma, pentru prima data, ca Rusia "dezvolta o noua torpila subacvatica, intercontinentala, cu ogive atomice si cu propulsie nucleara".Cunoscut in limba engleza sub denumirea "Sistemul oceanic multirol Status-6", programul este descris de oficiali americani ca fiind practic o drona subacvatica ce poate parcurge mii de kilometri pentru a distruge orase ori baze militare situate in zone de coasta. La detonare, dispozitivul genereaza contaminare radioactiva pe suprafete mari.Conform unor specialisti, o astfel de torpila poate transporta o bomba nucleara de o mie de ori mai mare decat cea folosita de Statele Unite pentru distrugerea orasului japonez Hiroshima.In contextul amenintarilor reprezentate de Rusia, Pentagonul va face investitii de miliarde de dolari pentru modernizarea arsenalului atomic, argumentand ca sunt necesare capabilitati de disuasiune."In ultimii zece ani, in pofida eforturilor Statelor Unite de a reduce rolurile si numarul armelor nucleare, alte puteri atomice au dezvoltat arsenalul, au acordat o importanta mai mare armelor nucleare in strategiile de securitate si, in unele cazuri, au dezvoltat noi capabilitati nucleare pentru a ameninta alte natiuni. Strategia noastra este sa dezvoltam capabilitati care sa diminueze probabilitatea folosirii armelor nucleare.Punem accent mai mare pe descurajarea lansarii de atacuri strategice, care ar putea sa nu fie cu arme nucleare, asupra tarii noastre, asupra aliatilor si partenerilor nostri. In plus, mai important, reafirmam angajamentul nostru in sensul masurilor pentru controlul ar ...citeste mai departe despre " SUA acuza Rusia ca dezvolta arsenalul atomic, fabricand inclusiv o drona subacvatica termonucleara " pe Ziare.com