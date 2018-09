SUA acuza Rusia ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord

Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina in mod ilegal combustibil prin transferuri pe mare si ca a refuzat sa expulzeze un cetatean nord-coreean pus pe lista neagra de ONU anul trecut, scrie Reuters.De asemenea, Haley a afirmat ca Rusia a cerut modificarea unui raport independent al ONU privind sanctiunile impotriva Coreei de Nord pentru a ascunde incalcarile Rusiei.Ambasadorul Rusiei, Vassily Nebenzia, a declarat ca Moscova nu a pus presiune pe autorii raportului si a dat vina pe Haley ca mareste tensiunile. El a subliniat ca raportul a ajuns la concluzia ca un transfer de la nava la nava al unei nave rusesti nu a incalcat sanctiunile.Haley a declarat ca Washingtonul a gasit 148 de situatii in care nave rusesti au transportat combustibil in Coreea de Nord obtinut prin transferuri de la nava la nava care incalca sanctiunile ONU. Ea nu a precizat cate dintre acestea au primit ajutor din partea Rusiei."Rusia trebuie sa inceteze sa incalce sanctiunile impotriva Coreei de Nord. Trebuie sa opreasca eforturile de a ascunde dovezile care arata aceste incalcari", a declarat ea, adaugand ca aceste incalcari ale sanctiunilor sunt sistematice.Rusia si China au propus sanctiuni mai putin aspre dupa ce liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a promis ca va lucra pentru dezarmarea nucleara in timpul unui summit cu presedintele american, Donald Trump Haley a afirmat ca desi au loc "discutii dificile si sensibile" intre SUA si Coreea de Nord, nu este momentul potrivit pentru sanctiuni mai putin aspre."Este imposibil sa ajungem la un acord daca voi nu oferiti nimic", a declarat Nebenzia, sugerand ca o masura potrivita ar fi semnarea de catre Coreea de Sud si Coreea de Nord a unui tratat de pace.Ambasadorul Chinei la ONU, Ma Zhaoxu, a declarat ca Beijingul implementeaza sanctiunile asupra Coreei de Nord si a avertizat ca o confruntare cu Phenianul "n-ar duce nicaieri."Sefa afacerilor politice de la ONU, Rosemary DiCarlo, a declarat ca desi au existat anumite progrese, "inca exista semne ca statul nord-coreean continua dezvoltarea programului nuclear."Citeste si:Intalnire istorica intre Trump si Kim Jong-Un: SUA se angajeaza sa ofere garantii de securitate Coreei ...citeste mai departe despre " SUA acuza Rusia ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord " pe Ziare.com