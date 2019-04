SUA aduc primele acuzatii penale impotriva unui distribuitor major de medicamente

Rochester Drug Co-operative Inc (RDC), unul dintre cei mai mari 10 distribuitori de medicamente din Statele Unite, a acceptat plata unei amenzi de 20 de milioane de dolari si intrarea intr-un acord de cinci ani cu procuratura, pentru inchiderea cazului in care este acuzat ca a ignorat mii de comenzi suspecte pentru opioide."Am facut greseli si ne acceptam responsabilitatea pentru acele greseli", a afirmat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al RDC, Jeff Eller, potrivit Reuters.Laurence Doud, care a fost director general al RDC in ultimii 25 de ani, a fost inculpat de un tribunal federal din Manhattan pentru ca a conspirat pentru a distribui ilegal narcotice, dar si pentru ca a conspirat pentru fraudarea Statelor Unite.Avocatul acestuia a spus ca Doud, in varsta de 75 de ani, intentioneaza sa pledeze nevinovat. Aflat in custodia autoritatilor, acesta ar urma sa fie eliberat pe cautiune.Un alt fost oficial al RDC, directorul William Pietruszewski, a pledat vinovat pentru trei capete de acuzare si a acceptat sa coopereze cu procurorii.Cazul marcheaza un nou efort al Statelor Unite de a reduce numarul cazurilor de persoane dependente de opioide, intre care se afla oxicodona si alte medicamente pentru tratarea durerii.Opioidele, intre care analgezice si heroina, au jucat un rol in numarul record de decese in urma unor supradoze, 47.600, produse in 2017, potrivit datelor oficiale."Aceasta tara este in mijlocul unei epidemii de abuz de medicamente comercializate cu prescriptie. Aceasta epidemie a fost provocata de lacomie. Lui Doud i-a pasat mai mult de profit decat de legile menite sa protejeze vietile oamenilor", a spus procurorul Geoffrey Berman, intr-o conferinta de presa.Sute de procese intentate de autoritatile statale si locale acuza producatori de medicamente precum Purdue Pharma ca au comercializat in mod ilegal opioide si distribuitori ca AmerisourceBergen, Cardinal Health si McKesson ca au ignorat ca sunt folositi in mod incorect. Acesti acuzati, precum si RDC, au fost mentionati luna trecuta intr-un proces intentat de procurorul general din New York, Letitia James, fiind acuzati de frauda.Vezi si Frauda de 2 ...citeste mai departe despre " SUA aduc primele acuzatii penale impotriva unui distribuitor major de medicamente " pe Ziare.com