SUA ameninta Rusia cu distrugerea arsenalului nuclear care incalca Tratatul INF. Romania, bagata la mijloc

"In privinta Tratatului INF, am incercat sa transmitem de cativa ani Rusiei mesajul ca stim despre incalcarea de catre ei a acestui Tratat. Am aratat Rusiei dovezile pe care le avem ca incalca Tratatul. Dezvolta o racheta balistica avand raza medie de actiune, prin incalcarea Tratatului INF. Acesta este un fapt pe care l-am demonstrat", a declarat Kay Bailey Hutchison (foto), conform unui comunicat postat pe site-ul Misiunii SUA la NATO."Statele Unite nu vor retragerea din acest Tratat si, categoric, nu intentionam sa incalcam acordul. Le cerem aliatilor nostri sugestii despre directia care trebuie urmata pentru a face Rusia sa se conformeze. Acesta este obiectivul, Rusia sa se conformeze. Dar daca Rusia continua sa spuna ca nu incalca Tratatul, desi avem dovezi clare, atunci diplomatia trebuie intensificata si trebuie sa gasim alte modalitati pentru a aduce Rusia la masa discutiilor. Este foarte important. Ne vom consulta cu aliatii, ei ne-au cerut sa ne consultam. Europenii sunt foarte preocupati despre aceasta situatie si intelegem de ce", a adaugat reprezentantul Washingtonului la NATO.Kay Bailey Hutchison a dat asigurari ca Washingtonul va incerca sa gaseasca solutii diplomatice, dar, daca riscurile vor persista, ar putea recurge la actiuni militare. "Masurile de contracarare ar putea include eliminarea rachetelor dezvoltate de Rusia prin incalcarea acestui Tratat", a subliniat oficialul SUA.Daca Rusia va continua actiunile de inarmare, "vom incerca sa dezvoltam capabilitati prin care sa eliminam rachetele care pot lovi tarile aliate din Europa si statul american Alaska. Deci, presupun ca este si in interesul nostru, si in cel al Canadei. Avem riscuri nord-atlantice, dar si la nivel european", a explicat Hutchison.Statele Unite acuza Rusia ca dezvolta un sistem balistic terestru cu raza medie de actiune. Rusia a respins acuzatiile. La randul sau, Administratia Vladimir Putin a acuzat ca sistemul antiracheta din Romania risca sa conduca la anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF).MAE rus: Sistemul antibalistic din Romania poate genera anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF)"Sisteme balistice americane sunt instalate in Romania, iar ...citeste mai departe despre " SUA ameninta Rusia cu distrugerea arsenalului nuclear care incalca Tratatul INF. Romania, bagata la mijloc " pe Ziare.com