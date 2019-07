Washingtonul va continua sa coopereze cu Ankara in pofida "impactului negativ asupra interoperabilitatii Turciei" cu NATO , se arata intr-un comunicat al Casei Albe.Presedintele american Donald Trump a insistat marti asupra "bunelor relatii" dintre Washington si Ankara dupa primele livrari de componente ale sistemelor rusesti de aparare aeriana S-400 in Turcia si pe care SUA le considera incompatibile cu dispozitivele NATO, noteaza AFP si Reuters.Pentagonul i-a dat in mod oficial la inceputul lui iunie un ultimatum Ankarei, acordandu-i termen pana la 31 iulie ca sa renunte la sistemele de aparare ruse, sub atentionarea ca va fi exclusa total din programul F-35 la care Turcia participa.Washingtonul considera ca exista un risc ca S-400 sa-i poata permite Rusiei sa afle secretele tehnologice ale noului avion invizibil american F-35, cu care Turcia vrea de asemenea sa se doteze. ...citeste mai departe despre " SUA anunta ca nu vor furniza avioane F-35 Turciei, desi Trump insista ca e in bune relatii cu Erdogan " pe Ziare.com