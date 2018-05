Autoritatile americane au precizat ca toate persoanele sanctionate sunt de nationalitate iraniana, potrivit Deutsche Welle.Steven T. Mnuchin, secretarul american al Trezoriei, a acuzat "regimul iranian si Banca centrala" de la Teheran ca se folosesc de accesul la sistemul bancar din Emiratele Arabe Unite pentru a obtine fonduri cu care sa finanteze "activitatile maligne" ale Fortei Quds a Gardienilor Revolutiei iraniene.Oficialul american a mai adaugat ca masurile au fost luate in cooperare cu autoritatile din Emiratele Arabe Unite.Aceste sanctiuni sunt primele impuse incepand de marti, zi in care presedintele american a anuntat retragerea tarii sale din acordul nuclear cu Iranul.Iata mai multe detalii pe acest subiect:Trump retrage SUA din acordul cu Iranul: Vom reinstitui cel mai inalt nivel de sanctiuni economiceReactia Iranului, dupa ce Trump a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclearReactii internationale, dupa ce SUA s-au retras din Acordul nuclear: Cine saluta decizia lui TrumpDecizia lui Trump de a retrage SUA din acordul cu Iranul a scumpit deja petrolul cu 2% pana la maximul ultimilor aniRiscurile imediate ale deciziei lui Trump de a iesi din acordul cu Iranul. Prima criza importanta in NATO ne va costa scumpTrump ameninta Iranul cu consecinte foarte grave daca relanseaza programul nuclearMarea Britanie il someaza pe Trump: Sa ofere solutii dupa retragerea din Acordul nuclear cu Iranul ...citeste mai departe despre " SUA anunta primele sanctiuni care afecteaza Iranul " pe Ziare.com