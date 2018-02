"Situatia din Venezuela se inrautateste. Unul dintre aspectele care trebuie luate in considerare, daca se adopta sanctiuni petroliere, este efectul asupra populatiei", a declarat Tillerson la Buenos Aires.Pe de alta parte, secretarul american de stat a mai adaugat ca "a nu facem nimic ar insemna sa cerem poporului venezuelean sa continue sa sufere inca mult timp. De aceea, studiem optiunile si in special modalitatea de a compensa" efectul sanctiunilor.Venezuela exporta zilnic in Statele Unite 750.000 de barili de petrol. Interzicerea importului ar reprezenta o intensificare a presiunii financiare asupra administratiei de la Caracas, stat membru al Organizatiei Tarilor Exportatoare de Petrol.Pana acum, Washingtonul a sanctionat deja mai multe persoane din conducerea Venezuelei considerate raspunzatoare de acte de coruptie sau de reprimarea opozitiei fata de regimul presedintelui Nicolas Maduro.Citeste mai departe despre " SUA ar putea interzice importurile de petrol din Venezuela " pe Ziare.com