SUA au obtinut aprobarea OMC si vor impune tarife vamale majorate pentru bunuri europene in valoare de 7,5 miliarde dolari

Decizia a fost luata pentru ceea ce Washingtonul a reclamat ceea ce considera a fi subventii ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, SUA amenintand declansarea unui razboi comercial transatlantic, pe masura ce economia globala se clatina.OMC a constatat ca, atat Airbus, cat si rivala sa americana Boeing au primit subventii ilegale de miliarde de dolari, fiind vorba despre cea mai mare disputa comerciala corporativa din lume, cu o durata de peste un deceniu.Inainte ca orice tarife sa poata fi impuse, organul OMG de solutionare a litigiilor trebuie sa adopte, in mod oficial, raportul tribunalului de arbitraj, intr-un proces preconizat sa dureze intre 10 zile si 4 saptamani.Urmatoarea intalnire este programata in 28 octombrie, dar Washington ar putea solicita o sedinta speciala la 10 zile dupa publicarea raportului tribunalului de arbitraj.Care e pozitia UE Analistii sustin ca orice noua disputa ameninta sa inrautateasca schimburile comerciale transatlantice care sunt deja tensionate de tarifele vamale suplimentare introduse de Washington pentru importurile de otel din UE si de amenintarile privind introducerea unor tarife suplimentare pentru automobilele europene.Ca reactie, UE a declarat, miercuri, ca actiunea Statelor Unite de a impune sanctiuni comerciale asupra importurilor din UE va fi neproductiva si ar risca sa provoace daune pe ambele tarmuri ale Atlanticului.Comisia Europeana, care supravegheaza politicile comerciala din 28 de state europene, a declarat ca impunerea reciproca de masuri nu va aduce decat prejudicii companiilor si cetatenilor de pe ambele maluri ale Atlanticului. Institutia a sustinut ca cele doua parti ar trebui sa ajunga la o solutionare echitabila. "Daca SUA decid sa impuna contramasuri autorizate de OMC, va impinge UE intr-o situatie in care nu vom avea alta optiune decat sa facem acelasi lucru", a declarat Comisia, conform sursei citate.Cum va fi afectata Romania In relatia cu Romania, SUA este un important partener comercial, balanta comerciala indicand, la jumatatea anului in curs, un excedent de 265,4 milioane euro, conform datelor oficiale.SUA ocupa locul 3 in topul tarilor partenere in excendentul balantei comerciale la jumatatea anului si locul 14 in topul po ...citeste mai departe despre " SUA au obtinut aprobarea OMC si vor impune tarife vamale majorate pentru bunuri europene in valoare de 7,5 miliarde dolari " pe Ziare.com