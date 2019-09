SUA au publicat imagini din satelit care ar dovedi ca Iranul a atacat instalatiile petroliere din Arabia Saudita

Teheranul evident neaga implicarea in atacurile aeriene, care au fost revendicate de rebelii Houthi din Yemen, sustinuti de Iran Insa oficiali americani care au dorit sa isi pastreze anonimatul au spus ca "directia si amploarea atacurilor pun la indoiala implicarea rebelilor Houthi".Incidentul a redus aprovizionarea globala cu petrol cu 5%, iar preturile au explodat, relateaza BBC.Operatiunea a fost condamnata de SUA, secretarul de stat Mike Pompeo acuzand Iranul ca a lansat un atac fara precedent impotriva aprovizionarii energetice mondiale.Intr-un tweet, presedintele Donald Trump nu a acuzat direct Iranul, dar a sugerat posibile actiuni militare odata ce se va cunoaste autorul.Un oficial american a spus ca exista 19 puncte de impact asupra tintelor, atacurile venind dintr-o directie vest-nord-vest - nu a teritoriului controlat de Houthi in Yemen, care se afla la sud-vestul instalatiilor petroliere din Arabia Saudita.Oficialii sustin ca acest lucru poate sugera situri de lansare in nordul Iranului sau Irakului.O imagine in prim plan a tancurilor deteriorate de la uzina de prelucrare Abqaiq parea sa arate puncte de impact in partea de vest.Irakul a negat ca atacurile au fost lansate de pe teritoriul sau.Satellite images provided to @CBSNews by a US official show 19 points of impact damaging 17 structures at the Abqaiq facility and 2 at the Khurais facility on the west-northwest side of the targets, which would be inconsistent with an attack from Yemen to the south. pic.twitter.com/yXa65dTXpp- Sara Cook (@saraecook) September 16, 2019Oficiali citati de New York Times au precizat ca e posibil sa fi fost desfasurate atat drone, cat si rachete de croaziera, dar ca nu toate au ajuns la tintele lor: instalatiile de la Abqaiq si Khurais.ABC a citat un inalt oficial american care a spus ca Trump "este pe deplin constient de faptul ca Iranul este responsabil" de atac.In Marea Britanie, ministrul de Externe, Dominic Raab, a afirmat ca inca nu este clar cine este responsabil de atac, pe care il catalogheaza drept o "incalcare a dreptului international".Doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona sambata dimineata devreme, atacul fiind revendicat, in cursul zilei, de rebelii yemeniti Houthi....citeste mai departe despre " SUA au publicat imagini din satelit care ar dovedi ca Iranul a atacat instalatiile petroliere din Arabia Saudita " pe Ziare.com