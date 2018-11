"Statele Unite ar saluta o relatie normala cu Rusia . Dar actiuni ilegale de acest gen continua sa faca acest lucru imposibil", a declarat Nikki Haley, ambasadorul american la Natiunile Unite, referindu-se la incidentul produs in Stramtoarea Kerci, situata intre Marea Neagra si Marea Azov."Este vorba de un act arogant pe care comunitatea internationala trebuie sa il condamne si pe care nu il va accepta", a declarat Nikki Haley, citata de publicatia The Hill."Sustinem puternic suveranitatea si integritatea Ucrainei (...) . Exprimam preocupari profunde in legatura cu acest incident, care constituie o escaladare periculoasa si o incalcare a dreptului international", a subliniat Haley.Ambarcatiuni ale Serviciului Federal rus de Securitate (FSB) au deschis focul spre trei nave militare ucrainene, capturandu-le si arestand 23 de membri ai echipajelor. Cele trei nave militare ucrainene se aflau in largul fostei provincii ucrainene Crimeea, anexata de Rusia in anul 2014. Ucraina a denuntat o "agresiune" a Rusiei.Jens Stoltenberg, secretarul general NATO , a cerut Moscovei eliberarea militarilor ucraineni si a navelor."Ceea ce s-a intamplat este foarte grav. Toti aliatii exprima sustinere deplina pentru integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei. Nu exista nicio justificare pentru utilizarea fortei militare impotriva navelor si personalului militar din Ucraina, astfel ca cerem Rusiei sa elibereze imediat militarii Ucrainei si navele", a spus Stoltenberg. ...citeste mai departe despre " SUA condamna actiunile Rusiei impotriva Ucrainei. NATO cere eliberarea militarilor capturati in stramtoarea Kerci " pe Ziare.com