SUA confirma mutarea ambasadei in Ierusalim in luna mai. Liderii din Palestina sunt furiosi

"In luna mai, Statele Unite intentioneaza sa deschida o noua ambasada in Ierusalim. Inaugurarea va coincide cu celebrarea a 70 de ani de la crearea statului Israel.Ambasada va functiona initial in zona Arnona, intr-o cladire moderna in care se desfasoara in prezent operatiunile Consulatului general american din Ierusalim. Aceste operatiuni consulare (...) vor continua in cladirea din Arnona, in cadrul ambasadei", a anuntat Departamentul de Stat intr-un comunicat postat pe site-ul propriu."Pana la sfarsitul anului viitor, intentionam sa deschidem o noua anexa a ambasadei din Ierusalim in complexul din Arnona, pentru a-i oferi ambasadorului si echipei sale mai mult spatiu provizoriu.In paralel, am initiat demersurile pentru cautarea unui loc permanent destinat ambasadei in Israel, iar planificarea si construirea vor fi un demers pe termen lung. Suntem incantati sa facem acest pas istoric si asteptam inaugurarea in luna mai", a declarat Heather Nauert, un purtator de cuvant al Departamentului de Stat.Vineri, doi oficiali de la Washington declarasera pentru agentia Associated Press ca Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel.Autoritatea Palestiniana denunta un act ilegal"Este vorba de o masura inacceptabila. Orice manevra unilaterala va lipsi pe oricine de legitimitate si va fi un obstacol in calea oricarui efort pentru ajungerea la pace in regiune", a avertizat Nabil Abu Rdainah, purtatorul de cuvant al presedintelui Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, care se afla in prezent in SUA.Saeb Erekat, principalul negociator palestinian in procesul de pace intrerupt din 2014, a declarat ca decizia SUA reprezinta "determinarea de incalcare a legislatiei internationale, de a distruge solutia coexistentei a doua state si de a lansa o provocare pentru senstimentele tuturor arabilor, musulmanilor si crestinilor din intreaga lume"."Presedintele Donald Trump si echipa lui au descalificat Statele Unite de a face parte din solutionarea conflictului dintre israelieni si palestinieni; acum, lumea ii priveste mai degraba ca fiind parte a problemei",