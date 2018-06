Legile americane lasau pana acum sa se inteleaga ca Departamentul de Securitate Interna are obligatia sa elibereze copiii migrantilor clandestini dupa o perioada de detentie de 20 de zile.Avocatii Departamentului Justitiei au declarat totusi - vineri in fata unei instante juridice din California - ca aceasta dispozitie este inaplicabila si ca copiii trebuie detinuti tot atata timp cat vor dura procedurile care ii vizeaza pe parintii lor.Confruntat cu ostilitatea unei parti a opiniei publice si a clasei politice americane, Donald Trump a renuntat sa separe copiii migrantilor de parintii lor semnand un ordin executiv care pune capat acestor practici.Potrivit acestui text, copiii si parintii arestati in urma trecerii ilegale a frontierei sudice a SUA vor fi detinuti impreuna in timpul urmaririlor juridice impotriva lor. Aceasta dispozitie ar putea fi in contradictie cu o dispozitie judiciara asupra duratei de detentie a minorilor, ceea ce ar putea duce la o batalie juridica, cu exceptia cazului in care Congresul decide sa legifereze acest punct. ...citeste mai departe despre " SUA: Copiii imigrantilor ilegali nu vor mai fi separati de parinti, dar nici nu mai e limitata perioada de detentie " pe Ziare.com