Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Heather Nauert, a declarat ca Guvernul Statelor Unite a aflat acest lucru pe 22 februarie si ca reactie a impus sanctiuni suplimentare Coreei de Nord, transmite Reuters.Sanctiunile suplimentare au intrat in vigoare pe 5 martie, dupa ce descoperirea a fost publicata in Registrul Federal, a adaugat Nauert.Secretarul de Stat, Rex Tillerson, a apreciat ca statul nord-coreean a "utilizat arme biologice, incalcand dreptul international sau arme biologice letale impotriva propriilor cetateni", a specificat Departamentul de Stat in Registrul Federal.In februarie 2017, Kim Jong-nam, fratele mai mare al lui Kim Jong-Un, a murit pe aeroportul din Kuala Lumpur, dupa ce a fost atacat cu neurotoxina VX, cea mai toxica substanta din lume, inclusa pe lista armelor de distrugere in masa.Citeste siFratele lui Kim Jong Un a avut parte de o moarte "oribil de dureroasa", spun expertiiAsasinatul fratelui lui Kim ar fi fost organizat de doua ministere din Coreea de NordCe mesaj transmite Coreea de Nord lumii prin asasinarea fratelui lui Kim Jong Un ...citeste mai departe despre " SUA: Coreea de Nord a folosit cea mai toxica substanta din lume in asasinatul fratelui lui Kim " pe Ziare.com