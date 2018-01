SUA ii incurajeaza pe iranieni sa lupte impotriva regimului si cer Teheranului sa deblocheze retelele de socializare din tara

Subsecretarul de stat Steve Goldstein sustine ca Statele Unite vor ca Iranul sa permita accesul la retelele de socializare, care sunt "cai legitime de comunicare", potrivit Associated Press.Americanii ii incurajeaza pe iranieni sa apeleze la conexiuni de tip VPN, prin intermediul carora sa acceseze retelele sociale la care Teheranul le blocheaza accesul.Goldstein sustine ca tine legatura cu mai multi iranieni, in limba Farsi, pe conturile de Facebook si Twitter ale Departamentului de Stat american, semn ca metoda conexiunilor VPN functioneaza. Totodata, subsecretarul de stat a precizat ca Statele Unite au obligatia de a nu sta deoparte si ii incurajeaza pe iranieni sa "continue sa lupte pentru ceea ce e corect".Iranul a blocat accesul populatiei la retelele de socializare inca din timpul protestelor din 2009.Presedintele Donald Trump a postat un mesaj pe contul sau de Twitter prin intermediul caruia anunta ca "Statele Unite vegheaza!" la modul in care Teheranul isi trateaza cetatenii."Oamenii din Iran iau in sfarsit atitudine impotriva regimului brutal si corupt. Toti banii pe care presedintele Obama li i-a dat prosteste au finantat terorismul. Populatia are mancare putina, inflatie mare si nu se bucura de drepturile omului. Statele Unite vegheaza!", a scris Donald Trump.The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their "pockets." The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018In timpul protestelor din Iran din ultimele 5 zile si-au pierdut viata cel putin 20 de oameni, iar cateva sute au fost arestati.G.K.Citeste si:Protestele din Iran anunta o noua Primavara persana? Manifestantii lovesc parca fara nicio teamaFranta este ingrijorata de represaliile din Iran: Dreptul de a protesta este fundamentalA cincea zi de proteste in Iran: Zeci de oameni si un politist au fost ucisi in timpul violentelor ...citeste mai departe despre " SUA ii incurajeaza pe iranieni sa lupte impotriva regimului si cer Teheranului sa deblocheze retelele de socializare din tara " pe Ziare.com