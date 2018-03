SUA: 19 rusi sunt vizati de noi sanctiuni si acuzati ca s-au amestecat in alegerile prezidentiale

Sunt vizate, de asemenea, cinci companii ruse, inclusiv Internet Research Agency (IRA), acuzata ca a orchestrat o campanie online de dezinformare in masa in vederea influentarii alegerilor cu scopul ca republicanul Donald Trump sa o invinga pe democrata Hillary Clinton.Departamentul Trezoreriei a anuntat aceste sanctiuni in toiul unor critici dure la adresa lui Trump si administratiei sale, acuzati ca nu au folosit autoritatea cu care i-a dotat Congresul pentru a pedepsi Rusia din cauza amestecului in alegeri. Trump este sceptic cu privire la acuzatii, relateaza Associated Press.Sanctiunile au la baza noile puteri pe care Congresul le-a aprobat anul trecut in vederea pedepsirii Moscovei din cauza amestecului in alegerile americane.Sunt vizati oficiali care lucreaza in cadrul serviciilor militare de informatii ruse GRU.Sanctiunile constau in blocarea activelor pe care le-ar detine in Statele Unite cei vizati si interzic americanilor sa faca afaceri cu ei.Departamentul Trezoreriei acuza intr-un comunicat GRU si armata rusa ca s-au amestecat in alegerile americane din 2016 si de faptul ca sunt "direct responsabile" de atacul NotPetya, care a afectat intreprinderi in intreaga Europa in iunie 2017."Administratia infrunta si contracareaza activitati cibernetice ruse maligne, inclusiv incercarea lor de a se amesteca in alegerile din Statele Unite, atacuri cibernetice distructive si patrunderi vizand infrastructura critica", a declarat secretarul Trezoreriei, Steven Mnuchin."Aceste sanctiuni tintite fac parte dintr-un efort mai larg impotriva unor atacuri nefaste in curs provenind din Rusia".Intre persoanele vizate in ancheta lui Mueller se afla Evgheni Prigojin, cunoscut drept "bucatarul-sef" al presedintelui Vladimir Putin , care a condus Internet Research Agency (IRA), cu sediul la Sankt Petersburg, si 12 angajati ai IRA. Ei au fost inculpati luna trecuta in ancheta lui Mueller.Administratia vizeaza, de asemenea, Internet Research Agency (IRA), pe care ancheta lui Mueller o acuza ca a orchestrat mare parte din atacurile cibernetice din timpul alegerilor prezidentiale americane.IRA a "spart, alterat sau a provocat deturnari de informatii cu scopul de a se amesteca sau submina procese electorale sau institutii, mai a ...citeste mai departe despre " SUA: 19 rusi sunt vizati de noi sanctiuni si acuzati ca s-au amestecat in alegerile prezidentiale " pe Ziare.com